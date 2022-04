Marco Galli, acclamato fumettista e pittore, firma la graphic novel “Il nido” edita da Coconino Press.

Mentre gli Alleati sbarcano in Normandia, Adolf Hitler si trova al sicuro nel suo rifiugio sulle Alpi Bavaresi: “Il nido” racconta gli ultimi giorni del Führer accerchiato da gerarchi, medici ed alti ufficiali nazisti immersi nell’illusione che la fine del Terzo Reich sia ancora lontana.

Sinossi

Cinque giorni a tu per tu con Adolf Hitler. Tra il 3 e il 7 giugno del 1944, mentre lo sbarco degli Alleati in Normandia accelera inesorabilmente il conto alla rovescia verso la fine del folle sogno del Reich, il Führer è al sicuro nel “Nido dell’Aquila”, la sua residenza rifugio tra i boschi e le vette delle Alpi Bavaresi. Intorno a lui ci sono Goebbels, Eichmann, una corte di alti ufficiali e zelanti funzionari nazisti arrivati fin lassù per recepire e diramare i suoi ordini sanguinari, ma anche le pedine impassibili della macchina della propaganda, i medici compiacenti che gli somministrano ogni genere di medicinali e stupefacenti, e i pochi affetti sinceri: il suo pastore tedesco Blondi e l’amante Eva Braun. Sempre più solo e delirante, Hitler è circondato da una forzata e illusoria atmosfera di festa decadente, ma è soprattutto è preda, in maniera ormai patologica, delle sue paranoie e di allucinazioni amplificate dall’abuso di droghe.

Marco Galli

Marco Galli esordisce nel mondo del fumetto nel 2007 con il quarto numero di Freak edito da Stefano Ianne, scritto e disegnato da lui su un soggetto di Freak Antoni, anche protagonista della surreale storia. Seguono due libri per la 001 Edizioni: Il Santopremier nel 2009 e Nero petrolio nel 2010.

Ma il successo per Galli arriva con la prestigiosa casa editrice Coconino diretta da Igort, per la quale pubblica nel 2013 Oceania Boulevard, tradotto in Francia e in Spagna, a cui seguono Nella camera del cuore si nasconde un elefante nel 2015 e Le chat noir. Nel 2016, insieme a Akab e Ausonia, è uno degli autori del Dylan Dog Color Fest 16, che rappresenta l’esperimento di portare per la prima volta a lavorare su quel personaggio grandi autori provenienti dal fumetto d’autore e indipendente non seriale.

E.G.