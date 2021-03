Il Municipio di Catania si illumina di lilla contro i disturbi alimentari

Oggi, lunedì 15 marzo 2021, in occasione della giornata Nazionale dei Disturbi dell’Alimentazione, Palazzo degli Elefanti verrà illuminato di Lilla, colore simbolo della sensibilizzazione alla diagnosi precoce e cura dei Disturbi Alimentari. L’iniziativa promossa dall’Associazione Stella Danzante, presieduta da Maria Piana, è stata favorevolmente accolta dal Sindaco Salvo Pogliese e dalla IV Commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pettinato.

L’organismo consiliare consultivo, recentemente, ha incontrato i medici Elvira Latteri, dietologa, Carmelita Russo, Neuropsichiatra Infantile, Salvatore Salerno, dietologo, che, in qualità di esperti in disturbi dell’alimentazione, hanno ribadito l’importanza del riconoscimento dei sintomi precoci, per una più efficace terapia medica e riabilitativa. Indispensabile una corretta ed equilibrata alimentazione che non può prescindere dall’assunzione di frutta, per il suo prezioso contenuto di vitamine, minerali e sostanze bioattive, importanti fattori protettivi anche nei confronti di malattie cronico-degenerative.

Per sensibilizzare la cittadinanza, alla corretta alimentazione, martedì 16 marzo dalle 15.00 alle 18.00, in Piazza Università, nell’ambito del progetto PremiSalute, ideato dalla dottoressa Paola Nicolosi, già illustrato in Commissione, verrà allestito un banchetto per offrire gratuitamente le spremute a freddo di frutta, quali melograno, ricco di polifenoli, ananas ricco di bromelina, pompelmo e arancia ricche di vitamina C, che in poco volume, forniscono una concentrazione adeguata di micronutrienti utili, anche in patologie come l’anoressia, contribuendo a migliorare lo stato nutrizionale dei pazienti.