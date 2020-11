Tra i personaggi più autorevoli del Mondo del wedding, l’architetto Angelo Garini, noto per il suo stile eclettico, modi eleganti e gentili, ha ufficializzato l’uscita del suo Manuale del Wedding Planner.

Lo abbiamo intervistato per avere tutte le anticipazioni.

–Da qualche tempo se ne sentiva parlare e l’attesa era in crescendo, ora, finalmente il momento è arrivato: Il manuale del Wedding Planner secondo Angelo Garini, si annuncia come la Bibbia per i nuovi professionisti del domani. È così?

«Diciamo che hai centrato in pieno il punto, in maniera ironica, ma nemmeno tanto, ho voluto che il titolo includesse queste parole “secondo Angelo Garini”, non tanto, perché mi piace pensare che questo libro possa diventare una “bibbia” per tutti i wedding planner, ma soprattutto perché ho voluto raccontare e condividere il mio percorso personale e definire quelli che sono i punti cardine dello svolgimento della professione del wedding planner, secondo me».

–Da dove nasce l’idea?

«Dopo tanti anni durante i quali ho svolto docenze e tenuto seminari sul tema dell’organizzazione di eventi e matrimoni, in prestigiose università e accademie, in Italia, in Spagna, in India, in Russia, mi sono reso conto che la confusione sulla definizione corretta di chi sia il o la wedding planner, non è solo degli sposi. Ma anche di chi vorrebbe svolgere questa professione e, a volte, anche di chi già la svolge. Nasce proprio da qui l’idea; dalla volontà di fare chiarezza raccontando una professione meravigliosa, ma anche molto complessa».

–Cosa ci dobbiamo aspettare da questo manuale?

«Il manuale è un percorso nel quale ho affrontato tutti i passaggi che è necessario conoscere prima, e mettere in pratica poi, per accompagnare i futuri sposi nel cammino che li porterà al giorno del loro matrimonio. Dagli aspetti tecnici a quelli creativi, dalle competenze organizzative a quelle di comunicazione, tutto è affrontato e spiegato anche tramite l’ausilio di racconti che presentano veri e propri “casi da manuale”».

–A chi si rivolge, solo nuove leve o potrebbe essere utile come strumento di studio e approfondimento per chi già opera nel settore?

«Il libro è rivolto sia a chi si vuole avvicinare al mondo del matrimonio senza aver fatto alcuna precedente esperienza. Ma altrettanto a chi vuole trovare un supporto e un confronto su tutti i passaggi legati allo svolgimento della professione. Sono anni ormai, che ricevo domande e richieste di consigli da parte di chi mi segue, perché dubbi e incertezze sono sempre in agguato. Tutta questa esperienza e il confronto con centinaia di persone, nel corso degli anni, mi hanno fatto capire quale potesse essere il taglio più giusto da dare a questo libro».

–Aggiornamento e studio continuo e costante, punto di forza dei professionisti del futuro?

«Questi sono i capisaldi di una professione che da un lato ha radici che affondano nella storia e per questo è importante conoscerne la genesi, ma che, allo stesso tempo, è in continua evoluzione e guarda al futuro e per questo è importante essere sempre aggiornati».

–Quando l’uscita, e come sarà possibile acquistarlo?

«L’uscita è prevista a giorni. Il manuale sarà distribuito nelle principali librerie e sarà in vendita su tutte le principali piattaforme di vendita online. Oppure, molto semplicemente, basterà cliccare il link che rimanda alla pagina di acquisto della casa editrice Nep».

–Sappiamo che ci sono in lavorazione anche altri progetti, ti andrebbe di anticiparci qualcosa?

«Con piacere. Con la casa editrice Nep è nata una bellissima collaborazione ormai da qualche mese. Hanno dimostrato interesse per il mio lavoro, non solo nell’ambito del matrimonio e degli eventi, ma anche del design e della creatività in genere. Il Manuale del Wedding Planner sarà quindi il primo di una serie di titoli: per l’anno prossimo è prevista l’uscita di altri due libri».

«Uno sarà complementare al Manuale e si occuperà di Storia della Tavola e Arte del Ricevere. L’altro invece, pensato per i bambini a cui sono dedicati piccoli racconti, sarà un aiuto ai genitori nell’insegnamento delle regole di buon comportamento e uno spunto per organizzare e allestire i loro momenti di festa».

–Pensi sia possibile in futuro (covid permettendo) una tournée per il lancio del libro?

«Assolutamente sì, è nei miei progetti poter presentare il libro dal vivo, non vorrei rinunciare al piacere di incontrare i miei futuri lettori».

–Hai previsto delle copie autografate?

«Con la casa editrice stiamo pensando all’organizzazione di qualche challenge, contest o attività online, che preveda la possibilità di ricevere una copia autografata per chi parteciperà».

–Cosa ti senti di dire a coloro i quali si vogliono affacciare a questa professione e che acquisteranno il libro?

«Da un lato di non perdere entusiasmo per questo meraviglioso lavoro, dall’altra però di non sottovalutarlo o sopravvalutarlo, secondo i punti di vista, vedendone solo gli aspetti più leggeri e ludici. Leggendo il Manuale sarà chiaro a tutti quanto impegno e quanta formazione siano necessari per raggiungere il successo».