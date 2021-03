Il maltempo si abbatte su Catania nel weekend

Sarà un weekend piovoso quello che si prospetta a Catania tra rovesci, temperature gelide e raffiche di vento.

Per domani, venerdì 19 marzo, secondo gli esperti di 3b Meteo previste nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 6.4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13.9°C, la minima di 10.5°C, lo zero termico si attesterà a 1649m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso.

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera per sabato 20 marzo. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15.1°C, la minima di 11.5°C, lo zero termico si attesterà a 2536m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare mosso.

Le temperature crolleranno bruscamente domenica 21 marzo, proprio nel primo giorno di primavera, con una massima di 15°C ed una minima di 9°C.

E.G.