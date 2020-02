Il lunedì che non annoia: cosa fare a Catania oggi?

È lunedì. Un’altra settimana è iniziata con il classico e giù di morale “Monday Mood”. Ma a Catania la movida non si ferma neanche nel giorno più noioso della settimana.

Tanta musica live

Cose molto notturne: via del Principe ore 21:00. Live Carlo Guarrera – cellodronin, Sebastiano Pavia – tamburo elettrico e Antonella Trovato -voce ed elettronica.

Lunedì al Monk – Un’ora con Carlo Cattano: Monk Jazz Club ore 21:00. Carlo Cattano propone, tra composizione e improvvisazione, un incontro dal titolo “Viva la black”.

Jam Session: Mama Africa ore 22:00. Una delle atmosfere più intense di Catania con musica live, acoustic jam session e special drinks!

Modà tribute “Passione Modà”: Stark’s Cafè ore 21:30. Ritorna l’appuntamento fisso del lunedì con #Tributì.

Cultura

Perdizione e sogno – Reading Poetico Charles Baudelaire: cortile Alessi ore 21:00. Un’ icona della poesia mondiale che ha ispirato decine e decine di artisti. Poeta maledetto tra decadentismo e perdizione.

Ricreazioni//Laboratorio a cura di Orazio Condorelli: Teatro Machiavelli ore 20:45. Un laboratorio di ricreazione scenica e drammaturgia che fonda il proprio metodo sulla reinvenzione dei classici.

Hare Krishna!Il Mantra, il Movimento e lo Swami: King Multisala ore 21:00. Un film che racconta l’incredibile storia di Srila Prabhupada, un anziano che ha lasciato Calcutta per la sua missione: creare un movimento spirituale di portata mondiale partendo da New York.

Food

Holy Sushi: Ostello ore 19:00. Torna l’appuntamento con l’aperitivo a base di sushi all’Ostello e al Suq dalle ore 19:00 fino alle 21:30.

Dr. Why Pizza&Games: Gisira ore 21:30. Nuova sfida Dr. Why da Gisira per una cena interattiva con un divertente quiz con tanti premi in palio!

E.G.