Il grande concerto di Sant’Agata 2020 del Coro Siciliano

Martedì 4 Febbraio, alle ore 20, presso la Monumentale settecentesca Chiesa di San Michele ai Minoriti, nel cuore barocco della Città etnea, si terrà il Grande Concerto Lirico in onore di Sant’Agata. L’evento rientra nella Settimana Musicale Agatina, prestigiosa manifestazione musicale organizzata dal Coro Lirico Siciliano che si svolge annualmente con le adesioni, i riconoscimenti e i patrocini delle più eminenti Istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche italiane.

L’omaggio alla “Santuzza”, nella vigilia della grande festa, prenderà le mosse dal suggestivo ed elegante inno «Questa terra fortunata, consacrata dal tuo Sangue» composto nel 1886 da Francesco Paolo Frontini (1860-1939), apprezzato operista ed etnomusicologo. La riscoperta di un patrimonio musicale caduto in oblio da oltre un secolo che potrà essere finalmente restituito alla fruizione del pubblico catanese. I preziosi manoscritti si trovavano tra i cimeli musicali custoditi in collezioni private e in biblioteche di istituzioni musicali e religiose.

Le voci del Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa, faranno rivivere magiche atmosfere musicali di un tempo perduto. Un tempo, in cui grandi compositori e operisti impiegavano il loro genio per intessere le lodi della Martire catanese attraverso il canto.

La consegna del Premio Internazionale Giuseppe Di Stefano

L’ ampio programma concertisticosarà, infatti, arricchito dalla consegna del Premio Internazionale Giuseppe Di Stefano a Jessica Pratt. Quest’ultima, superstar australiana salutata dal New York Times come soprano dal “suono scintillante, sovracuto facile e disinvolto, agile coloratura e delicata grazia lirica” è considerata oggi una delle maggiori interpreti al mondo del più difficile repertorio Belcantistico.

La sig.ra Pratt è vincitrice di numerose competizioni canore internazionali, inclusa la “Australian Singing Competition” e la “Vienna State Opera Award”.

Fra le cantanti più attive del suo campo, negli ultimi 13 anni Jessica Pratt, che renderà omaggio al suo compositore preferito, Vincenzo Bellini, con una speciale sorpresa per il suo pubblico, è salita sul palco di 118 produzioni per 85 differenti organizzatori, in 74 città di 16 paesi. Ha interpretato 40 diversi ruoli di cui il più popolare è Lucia Ashton da “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti con oltre 106 spettacoli in 34 produzioni, seguito da Amina da “La Sonnambula” e Elvira da “I Puritani” di Vincenzo Bellini.

E.G.