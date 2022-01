Il Golden Visa al siciliano Federico Alba

Il Golden Visa per meriti sportivi è stato rilasciato al siciliano Federico Alba, golfista professionista.

Il golfista siciliano Federico Alba, classe 1988, residente ad Abu Dhabi, dal 2016 ha ricevuto dalle autorità governative degli Emirati Arabi Uniti il Golden Visa. Il visto gli è stato rilasciato per meriti sportivi per aver contribuito alla crescita del gioco del golf nella capitale emiratina.

Federico Alba, nato a Ribera, inizia a coltivare la sua passione per il golf all’età di 18 anni. Una passione che diventa professione dopo aver frequentato la scuola al The Belfry GC a Birmingham diventando così il primo professionista di golf siciliano in Italia. Dal 2016 vive ad Abu Dhabi dove svolge con passione il ruolo di Senior PGA Teaching Professional presso il Saadiyat Beach Golf Club. Unico professionista di golf italiano in Medio Oriente opera nel territorio rappresentando come Brand Ambassador l’azienda americana PXG.

Un permesso che è stato rilasciato a poche persone nel mondo, ultimo tra gli italiani Giorgio Armani. Il Golden Visa permetterà a Federico Alba di continuare a vivere e lavorare negli Emirati per i prossimi dieci anni.

Il permesso chiamato appunto Golden Visa è stato introdotto nel 2019 insieme ad altre misure di apertura al mondo occidentale.