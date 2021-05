Il fenomeno Hikikomori: stasera al Centro Zoo di Catania

Stasera alle ore 19:30 al Centro Zoo di Catania andrà in scena lo spettacolo teatrale “C’è nessuno” di Gioacchino Cappelli.

La pièce racconta il fenomeno degli “Hikikomori”, termine giapponese che significa letteralmente “stare in disparte”.Lo spettacolo, interpretato da Gioacchino Cappelli, Salvatore Tornitore, Sebastiano Sicurezza, rivela il rapporto che i ragazzi hanno con la realtà virtuale soprattutto social media e videogiochi. E di come questi preferiscano stare in casa, lontano da incontri e attività che si svolgono al di fuori delle mura domestiche.

Lo spettacolo è stato scritto da Elena Grimaldi e Gioacchino Cappelli. Le musiche sono di Salvatore Tornitore e le scenografie di Asia Santoni.

M.C.