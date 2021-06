Il fast fashion è out! Serve un brand “ESEMPLARE”

I rappresentanti della delegazione Youth20 sono intervenuti in occasione del quadro generale del G20 all’interno del dibattito “G20 Workshop on Circular Fashion”. Il tema centrale: l’intersezione fra clima e moda. Un dibattito il cui obiettivo è la ricerca di soluzioni possibili e attuabili per il settore moda al fine di ridurre l’impatto ambientale dopo la pandemia da Covid 19.

«Entro il 2040 l’industria della moda sarà responsabile di un quarto delle emissioni globali totali e noi non vogliamo vivere in quel modo. La fast fashion è fuori moda!» questo è quanto dichiarato dalla delegazione argentina dello Youth20.

Una buona occasione questa per spingere i giovani alla ricerca di valide alternative al fast fashion. Sostenibile infatti può e deve essere sinonimo di tendenza, di qualità.

Tantissime le proposte ed è evidente come tanti brand sempre più spesso recentemente basino la loro mission proprio sulla sostenibilità e sulla riduzione dell’impatto ambientale.

ESEMPLARE

Il brand ESEMPLARE nasce nel 2014 per rispondere infatti alle esigenze del presente.

Sono capi funzionali quelli del brand ESEMPLARE, capi che coniugano tecnologia, sostenibilità ambientale e design.

Fulvio Botto e Francesco Martorella, dopo diverse esperienze come modellisti presso le più importanti case di moda, decidono di avviare un nuovo progetto. Nasce nel 2005 il gruppo Pattern che diventa nel tempo una realtà internazionale, punto di riferimento per brand d’alta moda per le fasi di progettazione e produzione delle collezioni. Nel 2014 Pattern acquisisce ESEMPLARE, brand dalla chiara identità. Le collezioni uomo Urban Utility sintetizzano i valori di Pattern: tecnologia, sostenibilità ambientale, sperimentazione, design.

Capi uomo performanti, realizzati con materiali e tessuti che garantiscono ottime prestazioni riducendo allo stesso tempo gli sprechi, senza l’utilizzo di materie prime vergini. La sostenibilità di ESEMPLARE coinvolge anche i dipendenti e tutti i partner/collaboratori cui è sempre richiesto un alto livello di attenzi0one e consapevolezza. Un vero e proprio brand “esemplare”.

Unico rappresentante del brand ESEMPLARE in Sicilia è Gruppo Moda Vadalà a Catania. Lo storico showroom catanese vanta infatti quest’esclusiva: da sempre attento al Made in Italy, all’artigianalità e al design, Gruppo Moda Vadalà rappresenta al meglio tutti i valori del brand uomo ecosostenibile.