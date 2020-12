Il dolce sapore delle feste: alberelli di natale al cacao

Send an email

Durante questi pomeriggi invernali il miglior modo per passare il tempo con i propri bimbi è preparare i biscotti. E nel periodo delle festività perché non provare con degli allegri alberelli di Natale di pasta frolla al cacao? Sono semplicissimi da realizzare per la gioia e il divertimento dei più piccini.

La ricetta

Ingredienti per la frolla:

280 gr di farina;

20 gr di cacao amaro in polvere;

100 gr di zucchero;

80gr di olio;

2 uova;

Mezza bustina di lievito

Procedimento

Mischia con una frusta o a mano le uova con lo zucchero e l’olio. Successivamente aggiungi poco alla volta la farina e mescola fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo che avvolgerai nella pellicola. Mettilo in frigo per mezz’ora.

Allo scadere del tempo, stendi la pastafrolla e forma i tuoi alberelli. Puoi decorarli con degli smarties o zuccherini. In forno a 180 gradi per 15 minuti