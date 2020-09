Il Covid hotel di Fondachello è stato svuotato

Svuotato il Covid hotel di Fondachello. Ad annunciarlo è il sindaco di Mascali, Luigi Messina.

Il primo cittadino esprime compiacimento per la scelta adottata dall’azienda sanitaria alla luce delle preoccupazioni della comunità mascalese. Problemi nati dopo avere appreso della presenza di un gruppo di turisti stranieri che stavano effettuando la quarantena al King House hotel di Fondachello.

Il primo cittadino mascalese aveva manifestato stupore circa l’opportunità di utilizzare un albergo a Fondachello in piena estate: «Comprendo la necessità di reperire delle strutture private per allocare pazienti in quarantena. Ma trovo del tutto fuori luogo la decisione di scegliere un albergo di quel tipo. E con tutti i risvolti negativi in termini di immagine e sul piano della ricettività turistica».

«Da anni siamo impegnati in quell’opera di valorizzazione delle infrastrutture turistiche di Fondachello quando, senza alcun preavviso, apprendiamo di questa notizia di un Covid hotel. Si sono creati così disagi e malumori nella nostra comunità, provocando pesanti danni anche sotto il profilo economico e organizzativo. Non rendermi partecipe in quella che giudico come una scelta scellerata è inaccettabili».

E.G.