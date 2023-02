Il Segretario Nazionale Francesco Tanasi, ha consegnato al Presidente del Consiglio Nazionale dell’ANCI Enzo Bianco, una copia del calendario 2023 “Addio alle armi” realizzato dall’associazione dei consumatori e dedicato al tema della pace.

Tanasi ha illustrato al Presidente i dodici scatti artistici firmati da Tiziana Luxardo nei quali modelle russe e ucraine appaiono in posa insieme per dire no alla guerra e lanciare un messaggio di pace e fratellanza. Un calendario sociale diventato un must del Codacons, che ogni anno attraverso scatti provocatori e artistici richiama l’attenzione sui temi di attualità.

Il Codacons ha chiesto a Bianco che i Comuni continuino a rilanciare un forte messaggio di pace a tutti i contendenti affinché riflettano sulle devastanti conseguenze che sta causando la guerra in termini di perdite umane e distruzione di città.

Enzo Bianco ha espresso grande apprezzamento per la significata iniziativa ed ha dichiarato: “Ringrazio di cuore il Codacons per questa bella iniziativa. Il calendario della pace, in un anno tormentato e difficile per i cittadini ucraini, è l’occasione per riconfermare l’impegno dei Comuni Italiani, tutti, a sostenere la popolazione di quel Paese. Quel calendario oggi è idealmente in tutti i Comuni Italiani. Per una iniziativa esemplare.”