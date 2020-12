Il Cioccolato di Modica IGP arriva allo Sherbeth 2020

Send an email

Il Cioccolato di Modica IGP sarà il protagonista di uno degli 8 webinar del Sicily Gelato Summit, evento all’interno dello Sherbeth 2020, in collaborazione con la Regione Siciliana. L’incontro si terrà mercoledì 2 dicembre alle ore 11:30 in via “virtuale ma reale”.

Antica Dolceria Rizza, azienda che dal 1935 produce, trasforma e commercializza il Cioccolato di Modica

Giuseppe Rizza, CEO di Antica Dolceria Rizza rappresenterà i produttori del Cioccolato di Modica IGP. L’azienda Rizza dal lontano 1935 si occupa di produrre, lavorare e commercializzare il prodotto nel mondo. Si tratta di un’azienda che affonda le radici nell’antica e dolce arte della gelateria e cioccolateria. La famiglia Rizza, inoltre, conserva un segreto nella preparazione del Cioccolato: mantiene inalterate le qualità delle materie prime, utilizzando l’antica ricetta che prevede solo l‘utilizzo di basse temperature, il non concagio e il temperaggio.

Ma Giuseppe Rizza ha reso l’azienda di famiglia leader nella produzione del Cioccolato di Modica IGP contribuendo alla crescita della qualità, della cultura e della notorietà. Presenti, al webinar, buoni intenditori del gelato artigianale che discuteranno sulla risorsa di Modica, sulla produzione di questo alimento, il suo utilizzo, la texture simbolo del territorio. Il talk, moderato dalla giornalista enogastronomica Francesca Ciancio, vedrà, anche, la partecipazione dei maestri gelatieri Ruben Pili e Osvaldo Palermo.

Gelato e prodotti naturali

Il cagliaritano Ruben Pili, come Rizza, ha respirato sin da bambino la produzione artigianale del gelato e i prodotti naturali, ridefinendo con determinazione una nuova visione di gelateria artigianale non solo nella sua Sardegna, ma a livello internazionale.

Gelateria piena dei disegni dei bambini

Osvaldo Palermo, invece, ha tappezzato, la sua gelateria di Cornaredo, dei disegni dei bambini che in tempi normali ospita periodicamente per assistere alla produzione. Banditi, dalla produzione, alimenti quali: grassi vegetali idrogenati, olio di palma, conservanti, coloranti e semilavorati; una filosofia che gli è valsa l’attitudine ad allineare numerosi riconoscimenti.

