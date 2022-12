Sabato 17 dicembre il celebre camion Coca-Cola sarà in Sicilia, e farà tappa per esattezza a Catania in piazza Verga.

Per il secondo anno in versione 100% elettrica grazie alla collaborazione con Volvo Trucks, il Coca-Cola Truck dalle 11.30 alle 22.30, si trasformaerà in un villaggio di Natale.

Sarà allestita un’Area Fun che proporrà giochi dedicati ai visitatori, e una Food Truck dove gustare pizza e ovviamente Coca-Cola.

Saranno presenti i volontari di Banco Alimentare della Sicilia per raccogliere fondi, perchè per il sesto anno consecutivo il colosso americano darà una mano all’associazione, con la distribuzione di prodotti alimentari per 2 milioni di pasti.