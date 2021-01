Il buongiorno dell’Etna: dopo l’eruzione, deboli emissioni di cenere

Dopo la violenta eruzione di ieri sera

«L’analisi delle immagini delle telecamere di video-sorveglianza dell’INGV-OE mostrano che la nube vulcanica -scrive in un comunicato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo- non è più presente in atmosfera. Al Cratere di Sud Est dell’Etna permangono sporadiche emissioni di cenere che sono disperse rapidamente dai venti in quota. Dall’analisi delle immagini si osserva inoltre che i flussi lavici, confinati in area sommitale, sono in raffreddamento».