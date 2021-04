“Il borgo dei borghi”, sul podio Geraci Siculo

Per l’ottava edizione del concorso condotto da Camila Raznovich su Rai 3 “Il borgo dei borghi” sono stati ben 260 i borghi d’Italia a partecipare. Ad arrivare in fase finale sono stati solo in venti e a vincere la sfida grazie al televoto dei telespettatori è stato Tropea, in rappresentanza dell’intera Calabria.

Tra i borghi più belli d’Italia, sul podio al terzo posto, troviamo Geraci Siculo comune della città metropolitana di Palermo, il più votato dai telespettatori ma penalizzato dal voto della giuria.

Gearci Siculo è considerato “perla delle Madonie” trovandosi all’interno dell’aerea protetta. Questo piccolo borgo offre ai visitatori innumerevoli luoghi da visitare: la Chiesa di San Giacomo con al suo interno un crocifisso quattrocentesco, la Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore, la Chiesa di Sant’Anna, il Bevaio della Santissima Trinità con lo stemma dei Ventimiglia, i resti dell’antico Castello di quest’ultima famiglia, la piazza del popolo.

Da non tralasciare inoltre la possibilità, grazie alla sua posizione geografica, di effettuare escursioni o passeggiare all’interno del parco naturale. Scoprirete il Canyon di Genato e se fortunati potrete avvistare il raro avvoltoio capovaccaio.