“iDO Everyday Style” è un brand contemporaneo ed è sempre molto attento alle ultime tendenze, proprio per questo sceglie di produrre capi durevoli e resistenti all’usura con l’obiettivo di limitare spreco e inquinamento, assicurandone un riutilizzo per più di una stagione e la diminuzione dell’impatto di smaltimento a fine vita.

“Rispetto, lealtà, trasparenza e senso di appartenenza”, sono i valori su cui ruota l’azienda, perché creare il bello significa offrire prodotti distintivi, confortevoli e durevoli, ma soprattutto sani, sicuri e capaci di migliorare la qualità del quotidiano salvaguardando il mondo in cui viviamo.

Una missione inalienabile, orientata al benessere, alla responsabilità̀ sociale, alla sostenibilità̀ e alla sicurezza.

Un brand di tendenza dedicato a bambini dinamici, per la primavera-estate 2023 che presenta, oltre ad una collezione in linea con i trend moda e adatta a tutte le occasioni, due nuove capsule collection: Dragon Ball, per i maschietti dai 3 ai 12 anni e Miraculous per le femminucce dai 3 ai 12 anni.

Un brand sostenibile

Miniconf ha presentato nel 2019 il Manifesto d’Impegno: un percorso di riduzione dell’impatto ambientale, con obiettivi concreti di medio e lungo periodo. Collaborano con Treedom per dare vita alla Foresta Miniconf.

Il cotone è la fibra in assoluto più utilizzata nelle collezioni dei brand di Miniconf, che è membro di Better Cotton Initative (BCI) e si è data l’obiettivo di rendere il 100% del cotone più sostenibile entro il 2025. Il concetto di ‘cotone più sostenibile’ include sia il cotone BCI, che il cotone organico.

Estrema attenzione a questi aspetti è posta fin nella fase iniziale di progettazione dei capi, con una cura estrema ai singoli elementi che compongono il capo di abbigliamento, perché tutto è pensato in funzione della sicurezza del bambino.

Vengono effettuati dei controlli costanti sui tessuti, sui materiali e sui capi finiti per prevenire eventuali rischi chimici.

Oltre a questi specifici test di laboratorio sono condotti per monitorare e rimuovere l’eventuale presenza di sostanze dannose come pesticidi, nickel e formaldeide. Analisi altrettanto accurate sono svolte anche sulle diverse componenti del capo, per garantirne la sicurezza fisico-meccanica.