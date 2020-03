“Chi dice donna dice camion”: I Soldi Spicci in scena a Catania

I Soldi Spicci, sold out le prime tappe del tour teatrale. Il 9 aprile a Catania con lo spettacolo ‘Chi dice donna dice camion’. Questa sera la coppia siciliana debutta a Pechino Express. Due sold out a teatro ed il debutto a Pechino Express. È iniziata col botto la nuova stagione de I Soldi Spicci, duo comico palermitano tra i più amati della penisola.

Annandrea Vitrano e Claudio Casisa saranno una delle dieci coppie protagoniste dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca, in onda in prima serata su Rai 2 a partire da questa sera, martedì 11 febbraio. In gara come I Palermitani, i due giovani attori mostreranno al grande pubblico ironia e talento, tratti distintivi già messi in mostra in ‘Colorado’ e nella pellicola cinematografica di successo ‘La fuitina sbagliata’. Intanto prosegue con grande fortuna anche il tour teatrale di ‘Chi dice donna dice camion’, nuovo divertente spettacolo de I Soldi Spicci, prodotto da Arts Promotion di Mario Russo. Dopo le tappe di Noto, degli scorsi 18 e 19 gennaio, e quelle di Enna, il 4, il 5 ed il 6 febbraio scorsi, che hanno registrato il sold out, anche la data del 15 febbraio al Teatro Rosso di San Secondo a

Caltanissetta segna già il tutto esaurito.

Per la prima volta i due artisti firmano anche la regia dello spettacolo, compiendo un ulteriore passo in avanti nella loro rapida e sorprendente carriera che li vede protagonisti anche sui canal social, Facebook e Youtube, dove continuano a registrare milioni di visualizzazioni. Il nuovo testo, scritto da Annandrea e Claudio in collaborazione con Salvo Rinaudo, ripercorre in chiave comica la storia degli equilibri di coppia da Adamo ed Eva fino ai nostri

giorni, evidenziando la netta superiorità femminile. Già nei nostri progenitori biblici emergono le caratteristiche della coppia moderna, con Eva che lamenta la scarsa mascolinità di Adamo. La donna, continuamente sotto stress anche per le diete a cui ciclicamente si sottopone, scarica sull’uomo le sofferenze e le privazioni patite.

“Chi dice donna dice camion”

Parafrasando il titolo della brillante pièce, la donna è come un camion che travolge l’uomo, trascinandolo in situazioni al limite. Nonostante ciò però una vita senza una donna sarebbe inimmaginabile per l’uomo. Con ironia e leggerezza il duo comico racconta la moderna coppia millennial e, al loro interno, i rispettivi ruoli maschile e

femminile. Il risultato è anche un veritiero spaccato sociale che offre interessanti spunti di riflessione per lo spettatore.

Dopo Caltanissetta e Marsala, il 6,7 e 8 marzo, lo spettacolo sbarcherà anche nella penisola, approdando, tra le altre città, a Reggio Calabria, Catanzaro, Rende – Cosenza, Roma, Firenze, Torino e Milano. Non mancheranno anche le tappe nei maggiori capoluoghi siciliani: a Catania, il 9 aprile al Teatro Metropolitan, e in casa, a Palermo, il 22 aprile al Teatro Golden.

Biglietti in vendita sul circuito TicketOne

Info line: +39.342.6469617

Tour teatrale:

15 febbraio – Caltanissetta – Teatro Rosso di San Secondo

6/7/8 marzo – Marsala (TP) – Teatro Comunale E. Sollima

12 marzo – Reggio Calabria – Teatro Comunale F. Cilea

23 marzo – Roma – Teatro Sala Umberto

24 marzo – Firenze – Teatro Puccini

9 aprile – Catania – Teatro Metropolitan

14 aprile – Torino – Teatro Gioiello

15 aprile – Milano – Teatro Manzoni

17 aprile – Catanzaro – Teatro Comunale

18 aprile – Rende-Cosenza – Teatro Garden

22 aprile – Palermo – Teatro Golden

E.G.