Fratelli sul palco e nella vita, Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni, sono due attori e creator palermitani che spopolano come fenomeni del web con oltre 400mila views, arruolati dal tg satirico Striscia la notizia. Adesso tornano in Sicilia con Sogno a tempo determinato: spettacolo teatrale dove gli autori indagano il contraddittorio mondo dei trentenni.

Lo show sarà a Catania al Teatro Metropolitan venerdì 23 febbraio e sabato 24 febbraio al Teatro Golden di Palermo alle ore 21 e sancirà il ritorno sul palco degli artisti siciliani. Dopo il debutto a teatro nel 2018 con il loro primo spettacolo Fratelli, ma non troppo!, ora hanno voglia di raccontare una storia precisa: quella della della perdita del sogno nelle nuove generazioni.

Tutto ruota intorno alla domanda: ma è ancora possibile per i giovani di oggi sognare? I Sansoni si interrogano e pongono la questione ai prototipi del sogno per eccellenza: Il calciatore e l’astronauta. Da qui una riflessione sul futuro dei giovani, sul lavoro, sulla società, sull’amore, in un gioco che vedrà gli attori interpretare tutti i possibili stereotipi in merito.

Uno show ricco di battute, sketch e riflessioni, dal tono puramente autobiografico e dal linguaggio diretto: «Raccontiamo quanto è difficile oggi essere giovani e permettersi di sognare – dicono I Sansoni – È uno spettacolo di pura fantascienza, un viaggio interspaziale tra le derive contemporanee. L’amore, i soldi, il lavoro, un figlio, il futuro, un hobby, la felicità, l’equilibrio sono l’essenza del sogno stesso o si possono raggiungere?».