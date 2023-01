Quando la passione per il buon cibo e la voglia di investire sul proprio territorio si combinano con l’energia del vulcano, nascono progetti imprenditoriali eccellenti e strutturati proprio come l’azienda Al Vicolo Pizza e Vino.

Angelo Scaringi, imprenditore nel settore della moda, e Lucio Ferlito, da sempre appassionato ed esperto di ristorazione sono due coraggiosi visionari che da ben 10 anni credono in quello che fanno, grazie alla loro determinazione.

Al Vicolo pizza e vino, infatti, non è solo un ristorante dove si mangia bene, ma una vera e propria community che unisce, crea valore e promuove il territorio.

Un progetto fatto di anima e cuore, ma anche tanti sacrifici e dura lavoro, che ha portato negli anni al raggiungimento di traguardi ambiziosi, creano non solo sviluppo economico ma offrendo delle opportunità lavorative a tantissime persone, in un settore che è in continua evoluzione.

Sono diversi i progetti targati Al Vicolo – coordinati da Francesca Frazzetto – che vedono la presenza di ben 25 pizzaioli, 10 operatori di cucina, 5 salumieri, 5 barman e 35 operatori di sala: una squadra che accoglie ogni anno quasi 170 mila persone.

Il focus principale è la scrupolosa attenzione nella scelta degli ingredienti: le migliori materie prime, selezionate con cura, per garantire la massima qualità ai clienti, con un’attenzione particolare anche all’offerta gluten free, garantita da un laboratorio dedicato.

Vinicolo Glam&Drink

Ma Al Vicolo non è solo pizza nel centro storico di Catania. Il primo passo è stato il Vinicolo, cocktail bar moderno; poi è stata la volta de La salumeria, il food concept store che accosta alla vasta scelta di salumi siciliani il meglio dalle proposte dall’estero: dal prosciutto jàmon iberico ai formaggi e ai prosciutti provenienti da tutta Italia ed una sezione speciale di erborinati francesi. La stessa attenta ricerca che oggi permette di proporre circa 500 etichette di vini, da tutta Italia e non solo, ma anche e soprattutto dalla Sicilia con un’attenzione alla proposta di vini biologici e naturali.

Vinicolo Glam&Drink è il concept bar della famiglia di Al Vicolo è nato dal recupero di un’antica cantina di via del Colosseo, di fronte Al Vicolo Pizza&Vino, a metà tra la vineria e il mixology bar. Una location unica nel cuore di Catania, ad un passo dalla via Etnea. Un progetto architettonico che porta la firma di lineaT studio che si è aggiudicato il primo premio per la categoria HOUSE (FUTURE) al The Plan Award 2018, coniugando modernità dei materiali ed esaltazione del passato.

Stessa cura anche per la steak-house del gruppo: dotata di appositi frigoriferi per la frollatura della carne e forni adatti a cuocerla in maniera succulenta, mantenendo il gusto originario. Al Vicolo non ci si ferma mai, un’innovazione continua, con la proposta di nuovi impasti e stage con esperti del settore.

La scrocchiarella

Tra le novità, la scrocchiarella, con un’idratazione all’85%, e il padellino romano, cotto in tegame di rame. E proprio la scrocchiarella rientra tra i futuri progetti di Angelo Scaringi e Lucio Ferlito, che guardano al futuro con nuove progettualità, e una nuova apertura a Sant’Agata li Battiati e tanto altro.

Un percorso in ascesa, insomma, che non si è fermato nemmeno durante la pandemia, diventata anzi un momento per elaborare nuove idee e opportunità, diffondendo ancora di più la cultura e filosofia del gusto che si è concretizzata nell’apertura del punto delivery a Gravina di Catania.

Un’iniziativa di ampio respiro, che ha spinto gli avventori a chiedere sempre più spesso di portare le esperienze di Al Vicolo a casa propria: o meglio, nei propri eventi.

L’Ape – pizza

Da qui un’altra idea: la nascita di proposte per un catering al passo con i tempi, che accompagni il buon cibo non solo al vino ma anche a proposte di drink che sappiano stupire e prendere per la gola i clienti.

Senza dimenticare la regina degli eventi, che ha portato la specialità de Al Vicolo oltre lo stretto, nel Regno Unito, a Londra: l’Ape-pizza. Si tratta di una meravigliosa Ape car, opportunamente modificata per montare un forno a legna e sfornare la pizza in modalità street food.

Vinicolo Hub

E dall’idea di unire il buon cibo e il buon bere all’intimità di una location contemporanea, è nato il Vinicolo HUB, un container all’interno del porto di Catania riqualificato con la collaborazione dell’architetto Salvatore Terranova.

Un progetto all’avanguardia, curato anche dall’ingegnere, Giorgia Testa. dal design unico e di tendenza, che è anche diventato oggetto di studio all’università di Venezia, ottenendo il Premio Nazionale di Architettura CarlottaxARCHITETTURA – categoria “Città di Catania” come migliore opera realizzata da un architetto della provincia di Catania.

L’esperienza de Al Vicolo, si ripete anche nei punti vendita La Rinascente di Catania, Roma e Milano con l’offerta di autentici gioielli gastronomici della sicilianità. Vini, formaggi e salumi dalle tre valli dell’Isola: Val Demone, Val di Mazara e Val di Noto.

E a proposito di novità, il team del Al Vicolo sceglie di rilanciare ancora, con la prossima apertura di Forma in piazza Santo Carcere: una bakery tutta siciliana ma dall’impostazione internazionale, breakfast, lunch, aperitivo o dinner.Un concept dinamico, inclusivo e con l’obiettivo preciso di dare una nuova “Forma al gusto “!

«Per ogni attività arriva un momento – spiega Lucio Ferlito – in cui vanno prese delle decisioni e quel momento è proprio quando ci si stabilizza, perché sei riuscito a costruire ciò in cui credevi, a realizzare gran parte dei tuoi progetti, che possiamo definire anche sogni. A quel punto o si crolla o si prende il volo».

Un volo con una flotta, nel caso di Al Vicolo, pronta a portare in giro nel mondo l’eccellenza siciliana, dove la parola d’ordine è qualità con buon cibo, ottimi drink e appaganti esperienze di convivialità.