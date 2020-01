I Pooh Rewind live al teatro San Filippo Neri

Per i fan dei Pooh c’è un evento da non perdere questo fine settimana a Catania. Sabato 18 gennaio nel teatro di San Filippo Neri si terrà il concerto live dei Pooh Rewind. La tribute band, composta da quattro membri (chitarra, basso, voce, percussioni), eseguirà i più grandi successi dello storico gruppo italiano.

«Sarà una bellissima esperienza come di consueto» scrive la band su Facebook, invitando tutti i Poohlovers a partecipare alla performance live. La disponibilità dei posti è limitata. Per info e prenotazioni chiamare il 3404283537.

L’appuntamento è fissato per le ore 20 in via teatro Greco 32.

E.I.