«Può un singolo prodotto cambiare completamente il modo di vivere?»: è la domanda che si sono posti quarant’anni fa i fondatori della Apple, riuscendo a portare nelle case di ogni persona al mondo, una tecnologia che sembrava utilizzabile solo nelle grandi aziende. In occasione dei 40 anni del Macintosh, primo computer Apple, venerdì 5 aprile alle ore 17.30 a Palazzo della Cultura di Catania, si terrà l’inaugurazione della mostra I love Mac. Un appuntamento organizzato dall’Associazione culturale Leaf in collaborazione con il Comune di Catania e con il patrocinio della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione Steve Jobs.

La mostra nasce dalla collezione privata del curatore Davide di Bernardo e dal supporto di altri collezionisti e ripercorrerà la storia della nascita del Mac, permettendo al pubblico di scoprire e rivedere i principali device Made in Cupertino, a partire proprio dal primo Macintosh 128k firmato all’interno dai suoi creatori e da Steve Jobs. Lo scopo quello di riaccendere lo stretto rapporto creatosi negli anni fra la città catanese e designer, artisti o semplici fruitori del noto dispositivo Apple sin dagli anni 80.

I visitatori avranno modo di trovare nelle sale adibite alla mostra oltre quindici Mac e un arco narrativo scandito dalle tre principali campagne promozionali dell’azienda. One more thing dell’esposizione: il primo computer diffuso a livello mondiale da Apple, l’Apple II. «Siamo eccitati all’idea di presentare l’esposizione all’interno di una sede con così tanta storia – dichiara il curatore Davide Di Bernardo – I device esposti sono presenti all’interno delle più importati gallerie di Arte Contemporanea del mondo, ed esporli nel capoluogo etneo credo sia un’ulteriore offerta per i tantissimi turisti che la nostra città sta ospitando negli ultimi anni. Ma, come per ogni nostra mostra, vogliamo lanciare un messaggio: ogni cosa, grande o piccola che diventi, nasce dal voler rischiare, dal mettersi in gioco, dal credere in se stessi e nelle proprie idee».