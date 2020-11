I dati del 19 novembre, Covid: 1.871 nuovi casi in Sicilia +441 a Catania

Rimane alta la percentuale di nuovi casi di Covid, in Sicilia. Sono 1871 i nuovi casi e 40 i decessi. Si contano, inoltre, 4 ricoveri in più, rispetto a ieri; attualmente, quindi, sono 1.532 in regime ordinario e 240 in terapia intensiva. I guariti, invece, sono 352.

Catania 441 nuovi casi

I nuovi positivi per provincia: Palermo: 512, Catania 441, Messina 264, Ragusa 192, Trapani 166, Siracusa 77, Agrigento 84, Caltanissetta 74, Enna 61.

G.G.