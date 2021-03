I Carabinieri donano uova di Pasqua ai bimbi del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico

Gradita e ormai consueta visita al padiglione 4 del Policlinico Universitario dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania che hanno voluto anche in questo delicato momento di circolazione del virus, e con tutti gli accorgimenti del caso, esternare la loro vicinanza e solidarietà a quanti attraversano un momento di difficoltà, incontrando il personale e attraverso loro anche i piccoli degenti del reparto di Oncoematologia Pediatrica, donando delle uova di Pasqua ai piccoli guerrieri costretti a rimanere nell’ambiente ospedaliero a causa della malattia.

La visita, quest’anno precauzionalmente, si è svolta nella hall del padiglione 4, dove, in rappresentanza del Comandante Provinciale, il Tenente Colonnello Giuseppe Battaglia, comandante della Compagnia di Fontanarossa, accompagnato da una rappresentanza di militari, è stato accolto dal Direttore Sanitario Generale, Dott. Antonio Lazzara, dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero, Dott. Paolo Adorno, dalla Prof.ssa Giovanna Russo, primario di Oncoematologia Pediatrica, dal Dott. Luigi Coppola, capo sala del reparto di oncoematologia pediatrica e dal Dott. Salvo D’Amico, oncologo, che in un clima di cordialità hanno preso in carico i doni destinati ai bimbi.

Agli auguri per le festività pasquali è stato aggiunto per i piccoli e per le loro famiglie l’augurio di un veloce ritorno a casa e per tutti l’auspicio di riuscire a superare in tempi brevi questo periodo così difficile.

