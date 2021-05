Indiana Jones, per il nuovo capitolo sceglie Segesta

Per il quinto capitolo della saga di Indiana Jones Segesta è la località siciliana scelta con certezza. Probabilmente anche altre località come Scicli e Cefalù saranno prese in considerazione dalla produzione.

Dopo quarant’anni dal suo debutto, Harrison Ford torna nei panni dell’archeologo più famoso al mondo.

A riportare la notizia annunciando l’inizio dello scouting è Repubblica Palermo che annuncia l’arrivo del quasi ottantenne Harrison Ford a Segesta, probabilmente insieme a Brad Pitt.

Il film, che uscirà il 29 luglio 2022, sarà girato dalla Walt Disney Picture con la regia di James Mangold, colonna sonora di John Williams che in passato ha già composto per Indiana Jones, Guerre Stellari, Schindler’s List, Superman e Jurassik Park.

Un film le cui riprese dureranno circa tre mesi e il cui investimento ammonta a oltre i cinquanta milioni di dollari.

Atteso lo sbarco di Harrison Ford a Segesta probabilmente accompagnato (si spera!) dal bellissimo Brad Pitt.

Due delle star più amate di Hollywood arriveranno in Sicilia e noi non vediamo l’ora!