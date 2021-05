H&M, un nuovo look per il Centro Sicilia

Circa 2000 metri quadri di negozio per H&M al Centro Sicilia.

Un nuovo look per uno store che si rinnova e si amplia.

A distanza di quasi dieci anni anni dall’apertura di H&M al Centro Sicilia, il negozio low cost, nato nel 1947 dal suo fondatore Mr Erling Persson amplia i suoi spazi e le sue linee.

Moda e qualità al minor prezzo e una grande attenzione all’etica, questi i valori chiave del brand svedese del fast fashion.

La moda è creatività, divertimento ed un pizzico di eccentricità, tutte qualità riscontrabili nelle collezioni uomo, donna, bambino. Troverete sempre Divided, la linea più giovane e fresca per ragazze e ragazzi, LOGG per tutti i capi comodi e per il tempo libero, Conscious realizzata con materiali riciclati, fibre innovative e cotone biologico, Mama per le future mamme, Kids e un ricchissimo reparto Beauty e Accessori.

Un restyling che è solo il primo passo per l’importante progetto di riqualificazione del centro commerciale. Aumento della superficie di Zara e di Pull & Bear, la futura apertura del supermercato e l’inaugurazione di Poke House nella zona food sono infatti solo alcune iniziative messe in atto che termineranno poi con l’apertura dell’attesissimo Primark fine anno 2021.