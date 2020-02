Hermès sceglie Gibellina per la collezione “Hermès Silk”

Mi chiamo Cinzia Grillo, sono moglie e mamma ( di Isabella 7 anni e Anita 3 anni.) Sono appassionata di moda e galateo, sono fermamente convinta che con le buone maniere, la gentilezza e la cultura si possa salvare il mondo! Sono una wedding planner e una wedding blogger: mi sono laureata in scienze del servizio sociale a Catania, ma grazie ad uno stage in fondazione Vodafone mi sono avvicinata al mondo degli eventi, come fund raiser... in quell’anno stavamo progettando di sposarci, da lì è scattata la scintilla per il mondo del planning. Ho studiato a lungo, fino ad arrivare ad Angelo Garini “l’architetto dei sogni”noto wedding planner nazionale, dapprima un corso, poi la collaborazione, oggi è il mio maestro di vita, nutro una profonda stima nei suoi riguardi; attualmente curo con orgoglio il suo blog, lavorare con lui è uno stimolo continuo a far sempre meglio e sempre di più... alla ricerca della bellezza. Mi piacciono le sfide, sono ambiziosa, amo il mare, la fotografia, il vino rosso, il sushi, leggere e giocare con le mie figlie, vivo di passioni, mi sento un’eterna sognatrice!