Healthy Glow Cushion, il nuovo fondotinta D&G

Novità in casa Dolce & Gabbana Beauty, il fondotinta Healthy Glow Cushion Foundation.

Il fondotinta Healthy Glow Cushion è la novità della collezione Solar Glow.

Disponibile in sei diverse tonalità, uniforma e protegge l’incarnato conferendo un’impeccabile radiosità naturale.

Incarnato uniforme e viso protetto? Certo che si, grazie alla protezione solare SPF 50 PA+++ e all’estratto di cotone che protegge il viso dagli effetti nocivi dell’inquinamento e dei raggi solari.

Come sempre Dolce & Gabbana lega in qualche modo i suoi prodotti alla Sicilia, al Mediterraneo. Stavolta lo fa con il Mediterranean Glow Complex, un mix di ingredienti naturali per un’esclusiva tecnologia di skincare. Estratto di fico per un’azione idratante e illuminante, olio d’oliva organico e italiano per nutrire e ammorbidire la pelle acido ialuronico per un’idratazione a lunga durata.

Il nuovo fondotinta Dolce & Gabbana ha un packaging dai colori e decori vivaci , come una ceramica siciliane. E’ possibile ricaricare con un refil quando il fondotinta sarà finito.

