Harim e Fiumara d’Arte, moda e museo a cielo aperto

Il nuovo videoclip per la capsule collection YKK girato a Fiumara d’Arte in collaborazione con Harim Accademia Euromediterranea.

Dall’incontro tra Arte e Moda, in un luogo-simbolo dell’impegno etico, civile e politico di una vita nasce il nuovo videoclip di Harim Accademia Euromediterranea.

Realizzato in occasione dell’edizione 2021 del Made in Medi, il video ha visto come Creative Director Gabriella Ferrera e come Producer Marco Aloisi.

Harim ha scelto Fiumara d’Arte come location per una clip in collaborazione con YKK, multinazionale della moda che dal 1934 produce chiusure lampo.

Un luogo dove poesia e bellezza si manifestano, un vero e proprio museo a cielo aperto, tra i più grandi parchi monumentali d’arte contemporanea in Europa, voluto e ideato dal mecenate Antonio Presti che ha ben accolto la collaborazione con l’Accademia Euromediterranea.

«Ancora un momento di condivisione della bellezza in nome di tutte le Arti. La Valle dell’Halaesa, luogo-simbolo dell’impegno etico, civile e politico di una vita, si rigenera ancora una volta attraverso il linguaggio contemporaneo della moda. Un altro grande dono che ho voluto fare alla mia terra di Sicilia, che dopo questo periodo d’emergenza, avrà nuovo slancio e nuova visibilità grazie all’innesto tra scultura, moda, paesaggio e cultura».