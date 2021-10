Halloween Dinner show e festa dei morti

Il week end di Halloween si avvicina. Abbiamo selezionato alcuni interessanti eventi a Palermo per un fine settimana “terrificante”.

Un Dinner Show Halloween Party arriva alla Tonnara Florio di Palermo, per una serata indimenticabile.

Una nuova formula, un intrattenimento che unisce musica, balli e buon cibo.

Dal Gruppo Zaharaziz nasce lo Zaharaziz Club. Nell’iconica location di Tonnara Florio a Palermo un Dinner Show Party venerdì 29 ottobre dalle ore 20,30.

Tonnara Florio per una serata si trasformerà in un tempio di Halloween.

Uno spettacolo in cui tutti i sensi saranno risvegliati grazie alla cucina di Chef internazionali, ai ballerini, mangiatori di fuoco e artisti che si esibiranno. Uno scenario dinamico che accompagnerà una ricca cena. Il menù infatti prevede:

Entrê: polpo croccante su letto di crema patate viola con fonduta di ragusano e riduzione al vino rosso; tartare di gambero rosso con il suo corallo; capasanta di mare scottata al brandy con sapori di bosco e guanciale di maialino croccante.

Primo: risotto allo champagne con ostriche e uova di trota

Secondo: filetto di sarago in panatura croccante alle 4 erbe e spuma rosa di mare.

Dessert: fonduta di cioccolata su teschio croccante alle mandorle.

Beverage: 1 bottiglia di bianco di Sicilia ogni due persone.

Sempre a Palermo al Sanlorenzo mercato la notte del 31 ottobre un evento da non perdere. Sul palco del Mercato si esibiranno i Good Company con la loro musica dedicata ai Queen. Una serata in maschera, per una notte terrificante in pieno american style.

I Good Company suoneranno per l’occasione un centinaio di pezzi proponendo anche i pezzi meno noti. L’evento si svolgerà il 31 ottobre dalle ore 21.30.

Da oggi fino a domenica 31 ottobre in via Generale Magliocco a Palermo, a due passi dal Teatro Massimo, torna la Festa dei Morti.

In pieno centro storico si terrà la quarta edizione di “Armi Santi“, una vera e propria festa dei morti. Laboratori per bambini, artigianato, caramelle, biscotti dei morti, frutta martorana, puppacena. Tutti i migliori ingredienti della tradizione siciliana riguardanti la festa dei morti, proprio come 30 anni fa.