Coronavirus, Borrelli: “Guariti due dei tre turisti in Sicilia”

Un po’ di respiro per l’emergenza Coronavirus in Sicilia. Secondo quanto affermato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, due dei tre bergamaschi in vacanza a Palermo risultati positivi sono guariti. Nello specifico i pazienti tornati in salute sono il marito della donna in isolamento all’ospedale Cervello, e un architetto della stessa compagnia di turisti provenienti dalla Lombardia. La donna, invece, la prima ad essere risultata positiva al Covid-19, sta meglio. Pare che le sue condizioni di salute siano in netto miglioramento.

Inoltre, secondo quanto riferito da Borrelli nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza sanitaria, il numero dei guariti sale a 37 persone mentre il numero dei morti, non ancora definitivo, dovrebbe aggirarsi intorno a 14. I contagiati superano i 500, spalmati in 12 regioni.

E.G.