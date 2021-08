Green Pass obbligatorio anche per accedere ai musei e biblioteche comunali

L’obbligo di Green Pass per accedere a palestre, eventi, bar e ristoranti al chiuso, cinema e congressi entrerà in vigore da domani, venerdì 6 agosto 2021. Il Comune di Catania informa che sarà necessario esibire il documento verde, corredato da un valido documento di identità, anche per accedere ai musei civici, alle mostre e alle Biblioteche comunali.

Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Rimangono inoltre in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: per l’ingresso è necessaria la misurazione della temperatura ed è obbligatorio indossare una mascherina. All’inizio del percorso museale è inoltre posizionato dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori.

Biblioteche comunali: tutte le disposizioni

Analoghe disposizioni valgono per accedere alle Biblioteche comunali e a tutti i suoi servizi. Da venerdì, dunque, è obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), in versione cartacea o digitale.

La verifica della validità del Green Pass sarà effettuata dagli operatori all’ingresso della biblioteca mediante scansione del QR code e chi non risulterà provvisto di un certificato valido non potrà accedere ai locali e ai servizi di front office, prestito, accesso a scaffale, consultazione, studio.

Per la sola restituzione dei prestiti è attivo lo sportello per i rientri posto all’ingresso della biblioteca ( seconda porta a destra rispetto al cancello di ingresso) dove sarà possibile consegnare i materiali senza dover entrare e, quindi, senza l’obbligo di mostrare il Green Pass.

E.G.