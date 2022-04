Dal prossimo weekend, senza alcun intervento normativo, potremmo essere quasi liberi da green pass e mascherine.

Il 30 aprile scade il decreto Covid del 24 marzo. L’esecutivo dunque qualcosa farà? Cosa decideranno Mario Draghi e il ministro della Salute, Roberto Speranza?

Alla luce degli ultimi dati sui contagi, pare che si voglia lasciare l’obbligo di mascherine solo dove più alto è il rischio di contagio.

La stessa cosa nei luoghi dove c’è più confusione, come stadi, mezzi di trasporto, scuola, ospedali e Rsa, in alcuni luoghi di lavoro.

Dal 1° maggio potrebbe esserci invece l’addio all’obbligo di mascherine per andare al supermarket o fare shopping per negozi, per consumare un caffè al bar o quando ci si alza da tavola al ristorante. Dovrebbero restare obbligatorie per commessi, esercenti e camerieri.

Mascherine

Da lunedì prossimo la Ffp2 dovrebbe restare obbligatoria solo sui mezzi di trasporto come bus, metro, treni e traghetti, mentre la chirurgica per cinema e teatri.

Sulle mascherine a scuola ci sono diverse posizioni. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri dice che a giugno e luglio saremo senza mascherine. Intanto per i bambini di età superiore ai 6 anni è richiesta la mascherina fino al termine dell’anno scolastico.

La decisione ufficiale, spiega il ministro Speranza, arriverà sulla base di ciò che dirà la comunità scientifica.

Green Pass

Il certificato verde pare che non servirà più in hotel, B&B, musei e anche per chi viaggia da e per l’Italia.

Bar e ristoranti non chiedono già dal primo aprile il certificato se ci si siede all’aperto, ma dal 1° maggio stessa cosa al chiuso.

I non vaccinati potranno tornare al lavoro e alla vita sociale senza doversi sottoporre a un test ogni 48 ore.

E non sarà necessario certificato rafforzato (vaccinazione o guarigione) nemmeno per frequentare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e cerimonie, convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e a teatro.

L’unica eccezione sono le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il Super Green Pass fino al 31 dicembre.