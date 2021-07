Green Pass anche in Italia? Musumeci: “Modello francese non mi convince”

«La libertà dei cittadini trova la massima espressione nel rispetto dei diritti di tutti. Il modello “francese” non mi convince del tutto, perché sono contrario a prevedere misure che non possono essere assicurate da adeguati controlli. Dire oggi che per entrare in un pub ci vuole il green pass, a prescindere da ogni valutazione di merito, mi fa dire: chi controlla? Se il green pass non lo controllano neppure nei viaggi internazionali!», quanto dichiarato dal governatore Nello Musumeci in merito alla possibilità di seguire il Metodo francese e dunque imporre il Green Pass per l’accesso a pub, ristoranti, cinema.

«Parliamo di cose fattibili: credo sia più logico tutelare i servizi essenziali e monitorare gli ingressi in Italia ed in ciascuna Regione, estendendo il documento verde alle attività sociali dove esistono grandi assembramenti e dove i controlli possano essere davvero effettivi ed efficaci», conclude il presidente della Regione.

E.G.