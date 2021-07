Green Pass anche a scuola? Ecco l’ipotesi del governo

Francesco Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid in Italia, si appella ai genitori chiedendo di far vaccinare anche i ragazzi under 16.

Una richiesta che, alla luce del decreto Green Pass, suona come un campanello d’allarme e trova concretezza nell’anticipazione riportata dal quotidiano La Repubblica: non si esclude infatti che, entro il 20 agosto, possa venire alla luce un documento ancora più rigido ma solo a seguito di una contrattazione con le altre forze di maggioranza.

Tra le novità che potrebbero essere inserite nel decreto, dunque, l’obbligatorietà di Green Pass per tornare sui banchi di scuola. Un’opzione che al momento sembra l’unica arma per salutare definitivamente la didattica a distanza che non ha raccolto i risultati sperati. Manca più di un mese all’inizio della scuola, ma sono ancora troppe le incertezze. Certamente i numeri della campagna vaccinale dei docenti non aiutano, dove la Sicilia registra un triste primato: sono 60.277 i professori sull’Isola che non hanno ancora ricevuto la prima dose, il 43% del totale.

Il decreto, inoltre, potrebbe rendere necessario la presenza di Green Pass per i dipendenti nei settori dove è previsto e per accedere ai mezzi di trasporto quali bus, metro e tram.

E.G.