Gravissimo incidente, Viagrande: persone estratte dalle lamiere delle auto

Grave incidente tra 2 autovetture avvenuto alle 14:00 di oggi, a Viagrande presso Via Poio incrocio con Via Buonarroti. Sul posto interviene la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale. Sono 4 le persone ferite. Inoltre, una donna e un uomo sono stati estratti dalle lamiere delle autovetture. Sul posto un elicottero e due ambulanze del Servizio 118. Tutti gli occupanti delle due autovetture, inoltre, sono feriti. Ma versano in più gravi condizioni la conducente della Volkswagen Polo ed il passeggero anteriore della Mercedes.

G.G.