Gravissimo incidente a Belpasso: ferito trasportato al Cannizzaro

Send an email

Incidente tra una moto e una vettura sulla SP 134, sul territorio del Comune di Belpasso. Stamane, l’incidente tra il motociclo e il veicolo ha visto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò. Nello scontro il centauro è finito sotto la macchina. Fortunatamente, il ferito, tratto in salvo dai vigili del fuoco, è stato soccorso dal personale sanitario del Servizio 118. Successivamente, affidato all’elisoccorso per il trasporto all’Ospedale Cannizzaro di Catania, considerate le gravi condizioni. Inoltre, sul posto anche militari del locale Comando dell’Arma dei Carabinieri per gli accertamenti di competenza.

G.G.