Gravina di Catania, ritrovato cadavere carbonizzato in mezzo alla campagna

Gravina di Catania: rinvenuto cadavere di un uomo di 71 anni, totalmente carbonizzato, in mezzo alla campagna. La vittima, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe recato in aperta campagna con la sua auto, una Fiat Panda, e lì si sarebbe dato fuoco, cospargendosi di benzina. I soccorsi sono stati allertati dagli abitanti della zona, sotto shock. Le indagini sono in corso. Le forze dell’ordine, intanto, hanno interrogato la famiglia del 71enne, la quale non riesce a trovare una motivazione per questo tragico gesto.

G.G.