Gravina di Catania, auto si ribalta lasciando la donna incastrata al suo interno

Auto si ribalta, una donna rimane incastrata al suo interno. Intorno alle ore 13:00 di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania vengono allertati dal personale medico del 118, per un grave sinistro stradale avvenuto in via Etnea, a Gravina di Catania. Le fiamme rosse hanno estratto, da una Ford Fiesta, una signora che, a seguito del ribaltamento dell’auto, è rimasta incastrata all’interno. L’autista del veicolo, il marito, era riuscito, invece, ad uscire e allertare i soccorsi. Sul posto il personale del 118 ha prestato le cure medice necessarie, mentre, i Vigili del Fuoco operano per la messa in sicurezza del luogo.

G.G.