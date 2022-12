Giornata di festa a Catania con grande partecipazione per il ritorno al porticciolo di Ognina della San Silvestro a Mare. Questa mattina, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, è ritornata la 61esima edizione di una tradizione iniziata nel lontano 1960.

Un ultimo giorno dell’anno condito dalle temperature quasi primaverili che si respirano in città già da diversi giorni e che hanno spinto in molti ad assistere alla gara di nuoto. Sono stati 150 gli iscritti nelle varie categorie: diversamente abili, donne, under 17, master under 40, master over 40, amatori over 50, amatori under 50 e assoluti. Tuffo anche per l’astronauta Luca Parmitano nella sua terza presenza all’evento.

Ad ottenere il trionfo è stato Riccardo Torrisi, giovane talento classe 2003 della Nuoto Catania. A primeggiare nelle altre categorie invece, sono stati Rosario Patanè per la categoria diversamente abili, Marzia Gasperini per le donne, Fabrizio D’Agata per i master under 40, Francesco Mascali negli over 40, Giacomo Palazzo per gli amatori under 50 e Massimo Cicero per gli amatori over 50.

Mario Torrisi, presidente della Nuoto Catania, ha commentato così l’evento: “Ritorna la San Silvestro a Mare. Un segnale inequivocabile di ritorno alla normalità dopo gli anni della pandemia. Riprendiamo l’organizzazione di uno degli eventi che storicamente appartengono al cuore dei catanesi.”