Gnocchi di zucca con crema di zucca e feta light: la ricetta leggera e gustosa

Gnocchi di zucca con crema di zucca e feta light: un piatto molto gustoso ma nello stesso tempo leggero. La zucca è un ortaggio molto versatile: si può utilizzare sia per il dolce che per il salato. La zucca è un alimento a basso contenuto di calorie. È ricca di caroteni, sostanze che l’organismo utilizza per la produzione di vitamina A e che hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Contiene, inoltre, molti altri minerali e vitamine, tra cui calcio, potassio, sodio, magnesio, fosforo, vitamina e una buona quota di aminoacidi e una discreta quantità di fibre.

La ricetta

Ingredienti

1 zucca;

1 spicchio di aglio;

1 cucchiaio di olio

feta a piacere

Procedimento:

Togliete la buccia dalla zucca e tagliata a cubetti. Rosolatela con 1 spicchio di aglio ed 1 cucchiaio di olio, aggiungendo sale e mezzo bicchiere di acqua. Cuocete la zucca per almeno 15 minuti. Appena vedete che si sfarina allora è pronta e potete aggiungere la feta a cubetti.

Successivamente cuocete gli gnocchi: una volta pronti, amalgamate con la crema di zucca e feta. Una spolverata di granella di pistacchi e il pranzo è pronto!