Glovo acquisisce la palermitana Socialfood

Glovo Iytalia, presente in oltre 450 città ha siglato un accordo con l’azienda palermitana di food delivery Socialfood.

L’operazione rientra nella strategia di sviluppo di Glovo che punta al consolidamento del proprio presidio nel Sud Italia, in particolare a Palermo e Catania. Un’operazione che non poteva non includere l’azienda palermitana Socialfood, fondata nel 2013 da Giovanni Imburgia e Guglielmo Brino. In meno di dieci anni Socialfood è infatti diventata tra i protagonisti del food delivery in Sicilia, specialmente nelle città di Catania e Palermo.

Grazie a questa acquisizione Glovo diventa la prima piattaforma di food delivery del Sud Italia, punto di riferimento nelle consegne multicategoria attraverso il sistema Quick Commerce. Con un solo click infatti Glovo rende possibile la consegna di qualsiasi cosa in pochissimo tempo. Non solo cibo dei ristoranti, ma anche fiori, giocattoli, prodotti per la bellezza, libri e soprattutto spesa. Quest’ultimo servizio ha registrato nel 2021 una crescita del 400%. Un servizio che viene assicurato grazie ai 14 magazzini urbani situati nei punti nevralgici delle città.

Socialfood, con i suoi oltre 300 ristoranti partner, è stata acquisita al 100%. L’operazione di acquisizione prevede diverse fasi che porteranno le due realtà sotto l’unico marchio di Glovo. Fino ad allora la piattaforma Socialfood sarà attiva.