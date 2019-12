“Gli illegali” di Piernicola Silvis è il libro per Natale 2019

Gli illegali (Sem – Società Editrice Milanese, 2019), di Piernicola Silvis, è il terzo capitolo della saga del commissario Bruni. Abbiamo atteso nel pubblicare la nostra recensione per due motivi: in primis ci auguriamo che non sia la conclusione di una trilogia, Formicae (riproposto anche da Feltrinelli) e La lupa i precedenti, sempre editi da Sem; secondariamente perché se avete dei dubbi sulla particolarità di una persona alla quale fare un dono libresco, con questo stupendo volume, a nostro parere, avete risolto il problema del regalo sotto l’albero o vicino al presepe. Il presepe, che dir si voglia, i migliori son prodotti nel capoluogo campano: Napoli.

Un ex prefetto e un avvocato

È proprio ne Gli illegali, che la bella Napoli viene scossa dall’omicidio di un personaggio: ex prefetto in pensione. Del caso viene incaricato a far luce, il leggendario commissario Renzo Bruni. Le indagini vedono coinvolti altrettanti personaggi tra i quali l’ avvocato Capone.

Dramma Capone

Capone, che vive una complicatissima situazione personale, dalla malattia della figlia gravemente malata e per la quale necessitano cure costosissime, sino a cadere nel dramma della dipendenza da droga, per spingersi a riscoprire la propria identità omosessuale, finisce in un losco, grosso e pericolosissimo giro malavitoso d’élite, ricadendo ancora una volta, essendo tra i coinvolti nell’assassinio dell’ex prefetto.

Renzo Bruni

Entra in scena Renzo Bruni, forse, perché non ho letto tutti i thrilleristi italiani che ‘praticano’ funzionari di Polizia, il più umano, ma non smielato e ghirigorato, dei commissari rappresentati in letteratura. Sfruttando la sua esperienza e conoscenza psicologica e di azione, il commissario Bruni, riesce a far emergere situazioni che vanno al di là del semplice omicidio a sfondo rapina, che poi semplici non sempre sono. Straordinari colpi di scena inaspettati nella narrazione come i “fatti” di Capone, che intrattiene rapporti con le istituzioni e relativi collegamenti con la delinquenza organizzata. E ancora: nell’intreccio delle indagini porta in auge anche problematiche di natura professionale dei vari soggetti coinvolti nella storia.

Illegali colpi di scena nella narrazione di Piernicola Silvis

Non mancano di certo colpi di scena dei migliori gialli di genere, il libro è di una piacevolezza assoluta. Si fa leggere in maniera veloce e molto scorrevole. Il lettore è coinvolto in toto con la storia che si conclude con un finale amaro e di grande riflessione.

Gli illegali conferma la maestra dell’autore

L’autore si conferma un maestoso trascinatore di emozioni; spettacolari alcune descrizioni di operazioni di Polizia, come la frenetica corsa nel tentativo di sventare un omicidio su commissione, o di alcuni comportamenti di personaggi che ruotano attorno alla storia, che sembrano appartenere alla linea del giusto e invece si riveleranno il contrario.

Ne Gli illegali, l’autore conferma ancora una volta come si possa narrare una storia che magari prende spunto da un vissuto autobiografico, ma questa è una nostra supposizione, trasformandolo in una piacevole e nobile lettura con l’avallo, nuovamente, di una riflessione importante.

Strenna e auguri natalizi

È il libro per tutti, che si può regalare e che per diversificati motivi in tanti apprezzeranno. Proprio come i precedenti del 2017 e 2018. Buone feste.