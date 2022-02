Gli effetti della quarantena sulla pelle: come prendersi cura del proprio viso

Il Covid ha avuto molte ripercussioni sulle persone, in termini di salute non solo fisica ma anche psicologica. Inoltre, la necessità di dover indossare le mascherine per molte ore di fila ha causato alcune problematiche anche a livello cutaneo, per via dello stress subito dalla pelle.

Ecco perché oggi vedremo insieme un approfondimento su questo tema, cercando di capire come curare la cute.

Gli effetti della quarantena e delle mascherine sulla pelle

La necessità di dover restare confinati in casa, quando si è costretti alla quarantena, può causare diversi problemi alla pelle. La cute soffre infatti la mancanza del sole, quindi potrebbe andare incontro ad una carenza di vitamina D. La pelle subisce anche l’effetto di un regime alimentare differente dal solito, votato ai grassi e agli snack, spesso intesi come la soluzione per alleviare lo stress e il nervosismo da quarantena. I grassi ovviamente producono un risultato negativo sulla pelle, provocando la comparsa di

inestetismi cutanei.

Chi lavora in smart working e chi passa molto tempo al pc, inoltre, può subire fenomeni di stress ossidativo stavolta causati dalla luce blu dei monitor, il che prevede un aumento dei radicali liberi e dunque un invecchiamento prematuro della pelle. In realtà la lista di problemi cutanei dovuti – direttamente o indirettamente – alla quarantena è molto lunga, e include anche la comparsa di punti neri, comedoni occlusi, irritazioni, secchezza della pelle e molto altro ancora. Poi c’è la mascherina che aggiunge il famoso carico da 10, irritando a sua volta la pelle e provocando la comparsa di inestetismi come l’acne, per via dell’umidità, dell’accumulo di batteri e per lo sfregamento.

Come curare le problematiche cutanee nel modo giusto?

Ci sono diversi modi per lenire le irritazioni e per curare le problematiche cutanee, come le lesioni da mascherina. Il primo consiglio è di fare molta attenzione alla qualità dei prodotti che useremo per la cura del viso, e qui il suggerimento è di scegliere delle soluzioni create con ingredienti performanti e sicuri, come quelli di Eucerin, ad esempio, raccomandati dagli esperti. È infatti necessario utilizzare prodotti delicati, da poter applicare quotidianamente senza per questo aumentare lo stress subito dalla cute.

In secondo luogo, si suggerisce di porre molta più attenzione del normale all’idratazione della cute, che si ottiene bevendo più acqua e usando ancora una volta dei prodotti cosmetici di qualità. Inoltre, è sempre il caso di rinforzare la pelle unendo ad una dieta sana l’utilizzo di integratori alimentari certificati, che aiutano ad aumentare la quantità di vitamine presenti nell’organismo.

Attenzione anche alle mani, che tendono spesso a spaccarsi per via della secchezza cutanea. Qui conviene usare dei prodotti in grado di lenire il fastidio, e di accelerare la cicatrizzazione delle lesioni.