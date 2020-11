Gli anfibi sono la tendenza moda autunno inverno 2020-2021

Sono le scarpe più amate e fotografate sui social. Indossate da influencer e super it-girl. Gli anfibi continuano a essere protagonisti, in passerella come nei look street style, sia in versione ‘combat’, con lacci e fibbie, che in versione ‘chelsea’, in pieno stile Beatles.

Ma per l’autunno inverno 2020-2021 c’è una novità: nonostante la loro immagine ‘strong’, dopo aver sdoganato gli outfit bon ton, ora si indossano anche di sera, con abiti lunghi, con gonne longuette e cappotti sartoriali, come proposto in passerella da Valentino e Rochas.



Iconici, cult e portatori di un patrimonio anglosassone che affonda le radici nei primi anni del 900: definire gli anfibi Dr Martens solo accessori moda per l’autunno inverno 2020-2021 sarebbe riduttivo. Gli anfibi Dr Martens continuano a rappresentare generazioni e generazioni di giovani (e non solo), che a loro volta ne interpretano il DNA contestualizzandoli nei trend del momento. Indossati fin dagli anni ’70 e ’80 dagli esponenti del movimento punk, sono stati poi ripresi nella loro versione più soft dalla moda grunge dei primi anni ’90. Tutt’oggi rimangono le calzature preferite soprattutto dai giovani, un evergreen che sta bene con tutto. Gli anfibi sono perfetti sotto un paio di jeans, abbinati a una gonna lunga o mini oppure per rendere più sbarazzino un outfit più formale. In più, sono comodi da indossare soprattutto nelle fredde giornate di pioggia.

Quando si parla di anfibi la mente vola immediatamente agli storici Dr Martens, ma il mercato ha proposto una serie vastissima di scelte, da Prada a Valentino a Bottega Veneta.

Nella wishlist list delle Instagrammer incontriamo la versione Luxury dei combat boot, gli stivali Derby di Prada.

Di ispirazione militare, l’anfibio firmato Prada è diventato l’oggetto del desiderio dei fashion victim di tutto il mondo. Suola carro armato e tomaia in pelle, sulla caviglia l’anfibio porta un astuccio in nylon rimovibile con logo Prada.

Dalla passerella alle it-girl il passo è stato breve, e i famosi combat boots – sia gli originali che le nuove interpretazioni sono i must have del momento. Ma come si portano? Le soluzioni vanno ben oltre il solito abbinamento anfibi e pantaloni: ecco alcuni suggerimenti a prova di street style.

Con i jeans e il blazer

Il look of the Day per eccellenza, estremamente glamour, prevede anfibi altissimi, un blazer doppiopetto e un paio di jeans dritti e a vita alta infilati dentro gli anfibi

Con la gonna a tubino

Sofisticato e contemporaneo l’outfit che abbina anfibi, giacca in pelle e gonna in nappa è una perfetta combinazione di stili: dal grunge e gli anni novanta per arrivare ultra chic nel presente.

Con l’abito da sera

Pronte ad osare? Abbandonate le solite sneakers ed abbinate gonne lunghe o long dress agli anfibi. Il risultato sarà un romanticismo dark e risulterà strepitoso. L’abito midi è l’alternativa semplice per creare un daily look a prova di tendenza.

Con il tailleur

Il completo maschile questa stagione è di tendenza, e prevede giacca e pantaloni dal taglio morbido e leggermente over. Perfetto l’abbinamento con un maglione a collo alto e a un paio di anfibi. Riuscirete così a trasformare il solito look da ufficio in un outfit ultra contemporaneo.

Indossare i combat boot è divertente, comodo e attualissimo, ma ricordate di :

-Non Infilare i pantaloni all’interno a tutti i costi, soprattutto se l’ampiezza della gamba non lo consente;

-Allacciateli non troppo stretti, rischiate di creare un dislivello tra la gamba e la scarpa, a discapito della silhouette;

-Attente al modello: non scegliete un gambale alto siete esili o formose ed evitate un modello che arrivi alla caviglia se avete un fisico affusolato.