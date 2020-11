Giuliana Bonomo e l’arte della Barberia

L’abbiamo conosciuta come Cenerentola da Salini, Giuliana Bonomo, Barber Woman e personaggio pubblico, ci descrive e racconta le nuove tendenze in fatto di stile e moda maschile.



Gli uomini sono sempre più attenti alle mode del momento, abbiamo chiesto a Giuliana tutto quello che dobbiamo sapere sullo stile dell’uomo moderno. Ma andiamo con ordine, conosciamo innanzitutto questo personaggio che fa parlare di sé:

-Chi è Giuliana Bonomo

«Mi diplomo di Liceo Pedagogico Musicale, la musica ed il disegno sono le mie passioni. Il lavoro in Barberia nasce per caso, nell’Agosto del 2009, aiutando il mio (allora) ragazzo e adesso marito, nonché maestro barbiere. Da quello che doveva essere un aiuto momentaneo è nata una passione ed un lavoro. Giorno dopo giorno scopro che i clienti apprezzano la mia presenza in Barberia, e la cosa più divertente è vedere le espressioni sbalordite dei più anziani e i loro commenti “ ‘na fimmina n’to babbiere!” . Quando ho iniziato a intraprendere questo lavoro, che io sappia, ero l’unica a Modica, dopo poco tempo ho scoperto che ne nascevano altre. Attraverso i social ne ho conosciute parecchie sparse in tutto il mondo!»

-Entriamo subito nel merito della questione. Dal 2010 gli hipster hanno cambio e rivoluzionato tendenze e moda. Come si è evoluto lo stile maschile in questo decennio e verso dove stiamo andando?

«Il boom della moda hipster è servita all’uomo per dargli il tono che mancava nel suo passaggio dalla gioventù all’età adulta, trovando il coraggio di mettersi in mostra con acconciature, barbe, outfit e soprattutto, con la forma fisica. Nasce l’uomo che si prende cura di sè stesso senza aver paura di farlo vedere agli altri, anzi, invogliando gli altri uomini a fare lo stesso. Questa è stata la vera rivoluzione!»

-Chi è oggi l’hipster, esiste ancora?

«Si esiste ancora, ed è anche marito, padre, uomo d’affari. È molto attento e si cura di più rispetto all’hipster di un tempo ( gli hipster nascono storicamente negli anni ‘40 ndr): segue la moda adattandola alla vita di tutti i giorni tra lavoro casa e famiglia. E’ costantemente alla ricerca di prodotti per la cura personale, che lo facciano sentire bene. C’è la richiesta soprattutto dei prodotti che mantengano la piega più a lungo, più definita e spesso anche più brillante. Stessa cosa per la barba, si parte dalla detersione con la scelta accurata del prodotto specifico, al condizionante, per finire con lo styling, parola d’ordine: una barba perfetta».

-Quali sono le richieste che vengono dalla moda e che impatto riscontri nella clientela?



«Tanti uomini mantengono lo stesso stile per anni, perché spesso non hanno l’esigenza di cambiare, sono spinti maggiormente dalla necessità di avere un’acconciatura pratica e semplice da gestire. Le maggiori richieste provengono dai più giovani, che seguono sempre più le ultimissime tendenze moda».

-Più moda e tendenza o confort?



«Parlando quotidianamente con i miei clienti, posso confermare che chiaramente non tutti sono alla spasmodica ricerca delle tendenze. Come dicevo prima, sono i giovanissimi a chiedere il taglio visto ad un personaggio famoso, ad un cantante o altro. La stragrande maggioranza dei miei clienti cerca ”un luogo” dove rifugiarsi per staccare la spina: la ricerca della “qualità” del servizio, dove la vera moda è il “Relax in Barberia”».

-Quanto ha influito il COVID19 sulla tendenza attuale?



«Se parliamo di barbe, il COVID 19 ha influito tantissimo, data l’esigenza di indossare la mascherina, molti uomini hanno deciso di modificarle: barbe importanti sono state accorciate drasticamente. Ci siamo concentrati sui dettagli, evidenziare il baffo, un pizzo più lungo o sagome più squadrate. Raramente abbiamo optato per la rasatura totale».

-C’è qualcosa, infine, che vuoi consigliare ai nostri lettori?

«Vorrei dire a tutti gli uomini di trovare sempre un momento per se stessi, da dedicarsi una o più volte al mese. Una coccola che li aiuterà ad affrontare al meglio la vita di tutti i giorni».