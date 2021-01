Giubbotti uomo, la forza del menswear in inverno

È il capo più caldo che possa esserci in inverno che ormai è un must della moda. Non solo caldo e avvolgente ma anche fashion e di stile. Parliamo dei giubbotti che grazie alle fantasie dei designer e alla maestria delle case di moda sono sempre più belli, versatili ed esclusivi.

Tagli e modelli diversi pensati per occasioni differenti ma anche per esigenze che non sempre sono tutte uguali, da quelle professionali a quelle di svago, tra giri in città e appuntamenti importanti. Linee più classiche per i capispalla ed i cappotti passando per piumini, gilet trapuntati e bomber.

Queste le linee guida che segue Boggi anche nella proposta dei giubbotti uomo. Il brand di moda milanese da sempre si contraddistingue per l’assoluta versatilità nel vestire l’uomo contemporaneo con stile pacato, sobrio e “razionale” ma sempre pronto ad intercettare le innovazioni ed i bisogni del momento. Lo dimostra l’uso di tessuti tecnici, innovativi e speciali per essere resistenti agli agenti atmosferici.

La scelta è ampissima e tutti i modelli sono da ammirare sullo shop online. Ogni uomo potrà trovare quello che maggiormente gli si addice con la consapevolezza di avere in ogni caso dei materiali di qualità: lana, pelle e nylon, fino a lino e tessuti tecnici, da quelli più lunghi alle versioni a gilet.

Molto apprezzate sono le tante varianti di gilet trapuntato in nylon giapponese idrorepellente e resistente alla polvere. Caldi addosso e comodi per gli uomini che amano avere le braccia libere di muoversi. L’imbottitura protegge dal freddo ma assicura anche una naturale termoregolazione. Zip centrale, tasche laterali e taschino in alto a destra. Colletto che si alza e una varietà di colore che lascia solo l’imbarazzo della scelta: dall’intramontabile blu al marrone, dal verde militare al moro fino al nero. E gli abbinamenti? Chi più ne ha più ne metta: sopra il jeans come un pantalone elasticizzato, il gilet trapuntato di Boggi è sempre magnifico.

Per non parlare poi dei bomber, altra grande scelta d’avanguardia. Quello della collezione B-Tech si contraddistingue per avere delle linee fini, eleganti e tessuti innovativi. Si tratta del jersey di nylon elasticizzato che è caldo ma leggero e conferisce massimo comfort, resistenza alla piega e asciugatura rapida. Ideale per chi è sempre in giro e ha bisogno di essere comodo nei movimenti ma anche di non bagnarsi con il

brutto tempo ed essere sempre in ordine.