Giro di vite a San Berillo: arrestati due spacciatori extracomunitari

Controlli a tappeto nel fine settimane da parte dei Carabinieri nel popoloso quartiere di San Berillo. Proficui i risultati ottenuti dall’Arma: l’operazione, infatti, ha portato all’arresto di due pusher,

Uno degli arrestati è il maliano Saibou Bayo di 28 anni ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il pusher, sorpreso dall’equipaggio della gazzella mentre si trovava in via Buda, stava vendendo droga ad alcuni giovani acquirenti che, alla vista dei militari, sono fuggiti. Bloccato e perquisito sul posto, l’uomo aveva con sé 10 compresse di anfetamina, circa 10 grammi di marijuana, 3 compresse di rivotril. Quest’ultimo è un farmaco anti epilettico che associato all’alcol produce effetti simili a quelli dell’eroina.

L’altro, è il 20enne gambiano Janneh Abubacarr con l’accusa di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In via Delle Finanze, gli agenti hanno sorpreso lo spacciatore mentre in cambio di denaro cedeva delle dosi di “erba” ad alcuni giovani acquirenti. Bloccato e perquisito anch’egli sul posto, il giovane era in possesso di 10 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e 95 euro in contanti, probabilmente incassati dall’ultima cessione. Droghe e banconote sono state sequestrate.

E.G.