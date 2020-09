Giovanna Mirabile è la Venere dell’Etna 2020

La diciottenne catanese Giovanna Mirabile è la vincitrice del Concorso Nazionale di Bellezza “La Venere dell’Etna” tenutosi il 20 Settembre presso Piazza Duomo di Acireale. Il concorso, giunto ormai alla diciottesima edizione, è organizzato dalla Metropolitan Service e Consulting e Associazione Morfeo.

«È stato un anno particolare -afferma la reginetta Giovanna Mirabile- tanti nuovi inizi e da affrontare una quarantena. Sono diventata maggiorenne, mi sono diplomata, ho fatto l’audizione per l’accademia dei miei sogni, la London Contemporary Dance School che mi ha ammessa. Ho già iniziato le lezioni purtroppo, per ora, online. E come se non bastasse a quest’anno pieno di cambiamento aggiungiamo anche la Venere dell’Etna».

»Da piccola guardavo le sfilate di Victoria’s Secret e America’s Next Top Model e cercavo di imparare il più possibile. Mi guardavo allo specchio per imparare a posare e sfilare ma mi dicevano che non sarei mai diventata una modella perché non ero abbastanza alta. Questo non mi ha fermata, forse anche grazie ad anni di perseveranza nel mondo della danza ho trovato il coraggio di mettermi in gioco anche nella moda. In questo campo mi è capitato di sfilare per i talentuosissimi ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Catania».

«Posso dire -conclude Giovanna- che quest’anno sarà pieno di nuove esperienze e collaborazioni che non vedo l’ora di fare e mi sa che ne vedremo delle belle!».

Il Covid19 non ha fermato la Venere dell’Etna

Il patron della manifestazione, Giuseppe Calì, ha dichiarato: «Un anno certamente difficile per tanti aspetti, l’incertezza iniziale sul poter realizzare il Concorso a causa del Covid-19 e poi tutte le norme da rispettare. Nonostante ciò non ci siamo mai arresi puntando sempre all’obiettivo finale».

«Io e tutto lo staff del Concorso non possiamo che congratularci con la vincitrice dell’edizione 2020 Giovanna Mirabile e augurarle tutto il successo che merita».

E.G.