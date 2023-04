Come una rimpatriata tra ex compagni di scuola. Ma anche un modo per confrontarsi e ragionare insieme sul futuro dei territori, da Nord a Sud. A portare l’esperienza della Sicilia al convegno decennale della scuola per giovani amministratori di Anci sarà anche Laura Iraci: avvocato, oggi funzionario pubblico, assessore comunale alle Infrastrutture a San Giovanni la Punta e candidata al consiglio comunale di Catania nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni amministrative etnee del 28 e 29 maggio.

Iraci, corsista nel 2016 della scuola Forsam dell’Associazione nazionale comuni italiani, è presente a Giovinazzo, in provincia di Bari, insieme ai giovani colleghi amministratori – allora under 35 – che hanno frequentato il corso negli ultimi dieci anni. Ore di studio per prepararsi al compito di amministrare le città: dalla gestione delle risorse, anche finanziarie, ai servizi pubblici; dalla progettazione europea all’innovazione. Un bagaglio che Iraci ha portato con sé nelle sue esperienze politiche sul territorio, tra cui anche la presidenza del consiglio comunale puntese e un altro periodo da assessore alla Pubblica istruzione e Pari opportunità dello stesso Comune.

“Dopo quasi dieci anni sono felice di partecipare al convegno dell’Anci a Giovinazzo insieme ai colleghi e a tante personalità politiche – commenta Laura Iraci – L’esperienza della scuola di formazione, ancora poco diffusa tra gli amministratori siciliani, è stata importante per aggiungere competenze nel campo della corretta amministrazione della cosa pubblica, che è quello che oggi si aspettano i cittadini”.